Памфилова сравнила избирательные системы в России и на Западе Памфилова заявила о деградации западной избирательной системы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Элла Памфилова

В России принцип коллегиальности присутствует на каждом этапе выборов, что является недопустимым для некоторых западных стран, заявила в ходе пресс-конференции председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, в нашей стране действуют наблюдательные комиссии, благодаря которым выборы становятся более прозрачными.

Комиссия, где представлены не менее половины представителей всех партий, осуществляет внутренний перекрестный контроль. Это является недопустимым для некоторых стран, таких как Германия и Франция. В отличие от них, у нас существует общественный государственный институт, он не входит в исполнительную или законодательную ветви. Этот институт состоит из представителей общества и его цель — обеспечить коллегиальное формирование власти, — пояснила Панфилова.

Глава ЦИК также рассказала об отличиях российской избирательной системы от американской. По ее словам, в США эта система сложна и закрыта.

У нас развивается институт наблюдателей. В этом году мы увеличили число наблюдателей от партий, что является положительным фактором для кандидатов. В США институт наблюдения существует только в восьми штатах из 52, — подчеркнула Памфилова.

Ранее Памфилова заявила, что первые выборы в четырех новых российских регионах прошли на очень высоком уровне. По ее словам, это признают и международные эксперты. Глава ЦИК также отметила, что средняя явка на выборах в единый день голосования составила 43,5%. Памфилова добавила, что данный показатель является рекордно высоким.