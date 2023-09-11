Глава ЦИК оценила явку на выборы в 2023 году Памфилова: средняя явка на выборы составила 43,5%

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Средняя явка на выборы, прошедшие в Единый день голосования, составила 43,5%, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, данный показатель является рекордно высоким. В прошлом году явка на выборы была более низкой и составила 35%. Согласно данным Центризбиркома, участие в осенних выборах 2023 года приняли более 45 млн россиян из 65 млн потенциальных избирателей.

Явка составила 43,5% — это высокий показатель, это очень высокий показатель явки на выборах аналогичного уровня, — заявила глава ЦИК.

Как сообщалось ранее, ЦИК России подсчитал 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Москве. Победу на выборах мэра российской столицы одерживает действующий градоначальник Сергей Собянин. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, третье место — кандидат от ЛДПР Борис Чернышов. В пятерку лидеров также попали Владислав Даванков и Дмитрий Гусев, выдвигавшиеся партиями «Новые люди» и «Справедливая Россия — За Правду» соответственно. Собянин пообещал приложить все возможные усилия для того, чтобы сделать Москву «еще круче». Он поблагодарил проголосовавших за него избирателей за поддержку, отметив, что впереди власти Москвы ждет много работы.