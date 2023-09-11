Определился мэр Москвы ЦИК: Собянин набрал 76,39% голосов на выборах мэра Москвы

Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин

Сергей Собянин одерживает победу на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщается на сайте Центризбиркома РФ. По данным ведомства, он набрал 76,39% голосов избирателей (2 499 117 голосов). Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, он получил 8,11% голосов.

Третье место в списке занял кандидат от ЛДПР Борис Чернышов. Он набрал 5,61% голосов. Четвертое место занял член партии «Новые люди» Владислав Даванков, он набрал 5,34% голосов. Замыкает пятерку кандидат от партии «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев, набравший 3,93% голосов.

Собянин ранее поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах и пообещал сделать российскую столицу «еще круче». По его словам, властям города предстоит большая, трудная, но очень важная работа. Он пообещал сделать все возможное для улучшения качества жизни в Москве.

Как сообщалось ранее, действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев одерживает победу на выборах главы региона. Он получил 83,68% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Второе место занял представитель КПРФ Александр Наумов, третье — кандидат от ЛДПР Кирилл Жихарев.