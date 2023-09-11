Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья Воробьев победил на выборах главы Подмосковья с 83,68%, обработаны все протоколы

Фото: АГН Москва/Global Look Press

На выборах главы Московской области побеждает действующий губернатор Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома РФ. После обработки 100% протоколов Воробьев получил 83,68% голосов избирателей.

Предварительные итоги голосования; протоколов УИК [обработано]: 100%. Первое место — Воробьев Андрей Юрьевич («Единая Россия») 3 078 424, число голосов — 83,68%, — сообщает ЦИК.

Второе место занял представитель КПРФ Александр Наумов, он получил 6,37% (234 212 голосов), замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Кирилл Жихарев, с результатом 4,82% (177 210). На четвертом месте Анатолий Никитин от СРЗП, у него 4,06% (149 262).

Ранее сообщалось, что на выборах мэра Москвы лидирует действующий мэр Сергей Собянин. После обработки 85% бюллетеней известно, что за Собянина отдали свои голоса 2 419 437 москвичей, что соответствует 76,40% пришедших на выборы. На втором месте представитель КПРФ Леонид Зюганов, за которого проголосовали 8,12% граждан (257 155). Замыкает тройку кандидат от ЛДПР Борис Чернышов с показателем 5,68% (179 747). Столичный градоначальник поблагодарил горожан за поддержку на выборах и пообещал сделать город «еще круче и краше».