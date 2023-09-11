Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше» Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал сделать город лучше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении в личном Telegram-канале поблагодарил жителей российской столицы за поддержку на выборах и пообещал сделать город «еще круче и краше». По предварительным данным, он набирает 76,40% голосов избирателей после подсчета 85% данных на выборах мэра столицы.

Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу, — написал Собянин.

По предварительным данным, за Собянина отдали свои голоса 2 419 437 москвичей, что соответствует 76,40% пришедших на выборы. На втором месте представитель КПРФ Леонид Зюганов, за которого проголосовали 8,12% граждан (257 155). Замыкает тройку кандидат от ЛДПР Борис Чернышов с показателем 5,68% (179 747).

Ранее также сообщалось, что Андрей Воробьев, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидирует на выборах губернатора Московской области. После обработки 4,05% протоколов нынешний глава региона набирает 84,01% голосов. Второе текущее место занимает Александр Наумов, набравший 6,14%, на третьей строчке находился Кирилл Жигарев с 4,86% голосов, четвертым шел Анатолий Никитин с 3,85%.