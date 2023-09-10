Воробьев лидирует на выборах губернатора Подмосковья ЦИК: Воробьев на выборах главы Подмосковья предварительно набрал 84,01% голосов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Воробьев

Андрей Воробьев, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидирует на выборах губернатора Московской области. После обработки 4,05% протоколов нынешний глава региона набирает 84,01% голосов.

Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано — ред.): 4,05%. Первое место — Воробьев Андрей Юрьевич — «Единая Россия» — 88 769, число голосов — 83,74%, — говорится в сообщении ЦИК.

Второе место в настоящий момент занимает Александр Наумов, набравший 6,14%, на третьей строчке находится Кирилл Жигарев с 4,86% голосов, четвертым — Анатолий Никитин с 3,85%.

В Московской области все избирательные участки закрылись в 20:00. Члены участковых избирательных комиссий занимаются подсчетов голосов.

Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил, что Сергей Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра столицы набрал более двух миллионов голосов. На втором месте расположился член партии КПРФ Леонид Зюганов.