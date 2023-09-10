Назван лидирирующий кандидат на должность мэра Москвы Собянин, по данным онлайн-выборов, набрал более двух миллионов голосов

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах главы столицы набирает более двух миллионов голосов, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Второе место занимает депутат Госдумы Леонид Зюганов, передает РИА Новости.

Победитель Сергей Семенович Собянин. Он набрал чуть больше, чем два миллиона голосов. Сейчас в процентном соотношении все представим, — сказал он.

В России также завершились выборы глав и депутатов законодательных собраний регионов, обнародованы предварительные итоги голосований. На выборах главы Якутии лидирует действующий глава республики Айсен Николаев (82,14% голосов после обработки 67% протоколов), а в Приморье с предварительным результатом в 73,08% голосов (после обработки 80% протоколов) лидирует действующий губернатор Олег Кожемяко.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова ранее заявила, что в выборах в Москве приняло участие более трех миллионов избирателей. Она подчеркнула, что названная цифра является предварительной.

Эксперт по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Олег Артамонов ранее заявил, что голосование онлайн не является прерогативой только молодого поколения. По его словам, в выборах приняло участие множество людей почтенного возраста, двоим избирателям больше 100 лет.