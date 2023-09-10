Названо число москвичей, проголосовавших на столичных выборах Мосгоризбирком: на выборах в Москве проголосовали более 3 млн избирателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент в Москве на выборах проголосовали 3 284 078 избирателей из 7,6 миллиона человек, активность жителей столицы была высокой, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она подчеркнула, что названная цифра является предварительной, передает РИА Новости.

Активность москвичей была высокая. По окончании выборов проголосовало 3 284 078 москвичей. <...> Подчеркиваю, что цифра предварительная, — сказала глава комиссии.

10 сентября в России завершился единый день голосования. В 54 регионах страны проводились 78 избирательных кампаний. Впервые в процедуре выборов принимали участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон, побывавший на выборах в Херсонской области в качестве наблюдателя, рассказал, что жители, приходящие на голосование, действительно хотят быть частью России. По его мнению, они не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения с РФ.

Наблюдатель на выборах в Мелитополе из Латинской Америки Исраэль Гомес Арконда в свою очередь отметил, что был приятно впечатлен. По его словам, люди голосовали очень охотно несмотря на то, что находились всего лишь в нескольких километрах от линии соприкосновения.