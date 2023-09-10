«Приятно впечатлен»: наблюдатель из Латинской Америки о выборах в Запорожье Писатель Арконда заявил, что приятно впечатлен выборами в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель из Латинской Америки Исраэль Гомес Арконда стал международным наблюдателем на выборах в Мелитополе Запорожской области. В ходе мероприятия «Ночь выборов» он признался, что был приятно впечатлен. Арконда добавил, что люди голосовали очень охотно несмотря на то, что находились всего лишь в нескольких километрах от линии соприкосновения огня, передает NEWS.ru.

Я наблюдал за выборами в Мелитополе. Я приятно впечатлен тем, как люди голосовали. Они приходили голосовать не только на избирательные участки, но и также пользовались мобильными урнами, которые привозили им на дом <...> Они делали это охотно несмотря на то, что находились всего лишь в нескольких километрах от линии соприкосновения, — рассказал Арконда.

Он добавил, что был рад побывать на выборах в новых регионах РФ. По его словам, благодаря этому он может рассказать информацию, которую никогда не прочитаешь в статьях западных СМИ.

В прошлом году я тоже был здесь, участвовал в референдумах, которые проходили на новых территориях. В частности, я был в Луганской Народной Республике, и многие люди говорили буквально следующее: «Этот референдум запоздал на девять лет», — добавил писатель.

Ранее наблюдатель из Исландии Конрад Магнуссон, побывавший на выборах в Херсонской области, рассказал, что жители, приходящие на голосование, действительно хотят быть частью России. По его словам, они не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения с РФ.