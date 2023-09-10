Эксперт ДЭГ назвал возраст самых старших избирателей Эксперт ДЭГ Артамонов: в голосовании участвовали люди в возрасте от 100 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Олег Артамонов на мероприятии «Ночь выборов» заявил, что голосование онлайн не является прерогативой только молодого поколения, передает корреспондент NEWS.ru. По словам Артамонова, в выборах приняло участие множество людей почтенного возраста, двоим избирателям больше 100 лет.

У нас в федеральной системе ДЭГ в этом году два избирателя в возрасте от 100 лет. Они оба зарегистрировались и получили бюллетени. <...> Избирателей в возрасте 90–100 лет у нас много, — сказал он.

В России 10 сентября завершился единый день голосования. В 54 регионах страны проводились 78 избирательных кампаний. Впервые в процедуре выборов принимали участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон, побывавший на выборах в Херсонской области в качестве наблюдателя, рассказал, что жители, приходящие на голосование, действительно хотят быть частью России. По его мнению, они не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения с РФ.

Наблюдатель на выборах в Мелитополе из Латинской Америки Исраэль Гомес Арконда в свою очередь отметил, что был приятно впечатлен. По его словам, люди голосовали очень охотно несмотря на то, что находились всего лишь в нескольких километрах от линии соприкосновения.