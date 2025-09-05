Путин поручил обеспечить мягкую и спокойную посадку российской экономики

Экономике России необходимо обеспечить мягкую и спокойную посадку, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин. По словам главы государства, это позволит обеспечить макроэкономические показатели, а также замедлить рост цен в стране.

Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен, — сказал Путин.

В ходе форума российский лидер также отметил, что многие считают ситуацию с ключевой ставкой в России безобразием. Участники ВЭФ полагают, что ее необходимо резко снижать. Однако Путин предупредил, что такой шаг приведет лишь к значительному росту цен.

Кроме того, президент заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Глава государства подчеркнул, что это не популизм и не пустой звук. Он объяснил, что в таком решении есть экономический смысл.