«Пусть попробует»: в МИД России ответили на угрозы Трасс

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Лиз Трасс

МИД РФ отреагировал на заявления главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс о намерении обеспечить РФ «проигрыш» на Украине. В ответе опубликованном на сайте министерства указано, что Трасс неоднократно позволяет себе русофобские заявление. В российском МИД назвали заявления британского министра пустыми, а также предлогом, чтобы переключить внимание с проблем внутри своей страны.

На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса, предпочитающей серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости «нанести поражение» России ответим просто — пусть попробует. За многовековую историю нашего государства многие уже пытались. Как известно, умные учатся на ошибках других. Лиз Трасс — на своих, — сообщается в заявлении на сайте.

Лиз Трасс в статье для газеты Telegraph заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединённого Королевства. По её словам, она собирается не только «бороться на выборах как консерватор», но и править «как консерватор».

Она пообещала восстановить экономику страны, а также обеспечить «поражение» РФ на Украине. Дипломат добавила, что начнёт «снижать налоги с первого дня премьерства». В качестве достижений она назвала лидирующую роль в принятии пакета антироссийских санкций, которые, по мнению европейских политиков, привели к энергетическому кризису в Европе.