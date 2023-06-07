«Пропагандистский перформанс»: Захарова о демонстрации T-72 в Амстердаме Захарова назвала «безобразной пропагандой» Нидерландов демонстрацию Т-72 в Амстердаме

Фото: Paulo Amorim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что установка в Амстердаме якобы подбитого Украиной российского танка Т-72 является «безобразным пропагандистским перформансом» со стороны властей Нидерландов. Дипломат раскритиковала цинизм европейских политиков. По ее словам, этой демонстрацией власти страны удивили не только российское руководство, но и собственное население. Заявление было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов, — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что негативная реакция голландцев на этот «перформанс» заставит их задуматься «о границах дозволенного в деле дальнейшего раскручивания маховика русофобии».

Ранее жители Амстердама засыпали цветами российский Т-72, который якобы был подбит в марте 2022 года в районе Киева. Горожане обратились к властям с требованием прекратить поставки оружия ВСУ и усиливать конфликт на Украине.