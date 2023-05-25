В Амстердаме забросали цветами подбитый на Украине российский Т-72 Жители Амстердама засыпали цветами поврежденный на Украине российский Т-72

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Амстердама засыпали цветами российский Т-72, пишут «Известия». Танк, подбитый в марте 2022 года в районе Киева, будет находиться на площади Лейдсеплейн до 4 июня.

Жители Амстердама обратились к властям с требованием прекратить поставки оружия ВСУ и усиливать конфликт на Украине.

Ранее в Сети были опубликованы снимки российского Т-90А, захваченного на Украине. Автор фотографий пояснил, что заметил танк на стоянке для грузовиков в штате Луизиана на юго-востоке США. На снимках машина запечатлена на транспортировочном прицепе.

Позже появилась информация о том, что Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады был захвачен 25 сентября 2022 года в Кирилловке Харьковской области военнослужащими 92-й бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику. Чаще всего это танки и БМП, рассказал боец подразделения, которое выполняет задачи под Артемовском.

По его словам, у ЧВК «Вагнер» достаточно много трофейного вооружения и бронетехники. В бронегруппе бойца насчитывается до семи восстановленных единиц.