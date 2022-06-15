«Пример для солдат удачи»: Захарова о приговоре иностранным наемникам в ДНР Захарова назвала приговор иностранным наемникам в ДНР примером для других «солдат удачи»

Фото: Вячеслав Прокофьев/Фотохостинг-агенство ТАСС/ТАСС

Смертный приговор трем иностранным наемникам, вынесенный судом ДНР, послужит примером для других «солдат удачи», воюющих на стороне украинских неонацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, такого рода участие в боевых действиях является преступлением против мирного населения Донбасса и не будет оставаться безнаказанным.

Такой суровый приговор, как представляется, станет наглядным примером для всех других так называемых солдат удачи, которые воюют на стороне украинских неонацистов или только намереваются к ним присоединиться, — подчеркнула дипломат.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников, воевавших на стороне Киева. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Мужчины признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб при этом заявили, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину.