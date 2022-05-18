Пресс-секретарь КПРФ допустил обновление ЛДПР при Слуцком

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Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru заявил, что при Леониде Слуцком возможны обновления в ЛДПР. По его мнению, с точки зрения Слуцкого в плане видения партийной работы, ЛДПР может стать партией нового образца. 18 мая депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали Слуцкого постоянным руководителем фракции.

Партия при Жириновском и партия без него — это две разные вещи. Она была основана на индивидуальных, личностных качествах самого Жириновского. В данном случае обновлённая фракция ЛДПР под руководством Слуцкого, а я думаю, что и партия окажет ему поддержку, имеет шансы быть обновлённой, с определённым наследием и имеет определённые перспективы именно при Слуцком. Я знаю, что он имеет определённую поддержку, — сказал Ющенко.

Ранее Ющенко рассказал, что Слуцкий имеет большую депутатскую школу, активно занимался международной деятельностью и тесно общался с Жириновским. Тем не менее, по его словам, неправильно говорить о том, станет ли Слуцкий заменой Жириновскому, потому что бессменного лидера фракции невозможно заменить.

С 2011 года и до своей смерти ЛДПР руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года. В составе фракции Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и США, как объясняли в партии, «за активную поддержку Новороссии».