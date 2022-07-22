Россия расширила перечень недружественных стран

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, сообщили в пресс-службе кабмина. В него внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом, — говорится в сообщении.

В этой связи в соответствии с указом президента России этим странам ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России. Так, за Грецией закрепят лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в дипучреждения.

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, а также её компаний и граждан недружественные действия 7 марта. Распоряжение было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным. В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония и Украина. В реестр внесены Япония, Южная Корея, Сингапур и Микронезия, а также остров Тайвань.