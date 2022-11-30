Посольство России в Риге предложило снести памятники латышским классикам Посольство России в Риге предложило снести памятники латышским классикам за знание русского

Фото: Э. Спурис/РИА Новости

Памятник Янису Райнису

Посольство РФ в Риге предложило властям республики снести памятники латышским деятелям искусства и другим известным людям, которые знали русский язык. В сообщении в Telegram-канале дипломатической миссии говорится, что многие представители этой отрасли получали образование в университетах и институтах Российской империи.

Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель Памятника свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке, — отметили в посольстве.

По мнению представителей дипмиссии, авторы, руководствуясь подобной логикой, должны «внести в черный список и тех, кто работал на территории РФ: поэта Юриса Алунанса, публициста Кришьяниса Валдемарса, автора гимна страны Карлиса Бауманиса и собирателя народных песен Кришьяниса Баронса. В посольстве предложили также снести им памятники, чтобы «обнулить их роль» в развитии культуры и государственности республики.

Дипломаты опубликовали это сообщение на фоне появления петиции о сносе памятника русскому классику Александру Пушкину в Риге. В посольстве указали, что причиной этого стало предложение «избавиться от символов российского империализма».

Ранее в латвийском городе Резекне снесли памятник советским воинам — освободителям, известный как «Алеша». Это последний большой монумент Красной армии в республике. В конце октября был снесен памятник советским солдатам в Даугавпилсе, а в августе — мемориал освободителям Риги.

После этого посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш был вызван в МИД России, ему заявлен решительный протест в связи со сносом в республике мемориалов советским воинам.