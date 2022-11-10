Посла Латвии вызвали в МИД России из-за сноса советских мемориалов

Фото: Стрингер/РИА Новости

Снос центрального элемента памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш вызван в МИД России, ему заявлен решительный протест в связи со сносом в республике мемориалов советским воинам. Российская сторона рассматривает подобный вандализм как часть политики латвийских властей по прославлению нацизма, сообщается на сайте ведомства.

В МИД сделали акцент на публичных антироссийских высказываниях дипломата. В частности, о том, что снос памятников советским воинам связан со спецоперацией на Украине. В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления в «неофашистском духе» неприемлемы.

Кроме того, послу указали на противозаконность действий латвийских властей, препятствующих работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале с целью принудительного отчуждения этой собственности России.

Подчеркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли памятник советским воинам-освободителям, известный как «Алеша». Это последний большой монумент Красной армии в республике. В конце октября был снесен памятник советским солдатам в Даугавпилсе, а в августе — мемориал освободителям Риги.

Российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры. Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь охарактеризовала снос памятников в Латвии как вакханалию.