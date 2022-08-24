«Вероломный шаг»: посольство России выразило протест Латвии из-за памятника Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги

Фото: РИА Новости

Российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.

Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора, — заявили в дипмиссии.

Ранее полиция Латвии заявила о задержании 14 человек, которые хотели устроить акцию против сноса памятника Освободителям Риги. На деле, как пишут местные СМИ, было задержано порядка 40 человек. Люди пели «Катюшу» и «Темную ночь» и держали в руках свечи и гвоздики.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Депутат Рижской думы, экс-депутат сейма республики Яков Плинер жестко раскритиковал снос памятника Освободителям Риги. По его мнению, уничтожение памятников в Латвии — это проявление русофобии.