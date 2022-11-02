Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советских памятников. Речь идет об уничтожении советского мемориального комплекса «Курган Дружбы» — трехстороннего комплекса партизанской славы, установленного на границе Латвии, Белоруссии и России, говорится в заявлении дипломата, пишет ТАСС.
Также это касается уничтожения двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и других мемориалов.
На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей, — констатировала Захарова.
Этими действиями, по мнению дипломата, националистическая правящая верхушка страны в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования».
Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся, — сказала представитель МИД.
Захарова отметила, что демонтаж советских памятников происходит вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии. Она напомнила, что 26 августа Комитет ООН по правам человека призвал Ригу воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей снесенных монументов. Но мнение международной организации было цинично проигнорировано властями прибалтийской страны.
Волну вандализма в Латвии не помог остановить и иск мэра Даугавпилса в Конституционный суд Латвии о признании незаконным демонтаж памятников.
Более того, с особой жестокостью были подавлены полицией многочисленные протесты жителей этого города против сноса монументов, — добавил официальный представитель российского МИД.
Ранее посольство России в Риге осудило снос памятников советским воинам в латвийском Даугавпилсе и на «Кургане дружбы». В заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства, подчеркивается, что Россия неоднократно выступала с жёсткими публичными оценками «постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах».