Захарова назвала «вакханалией» уничтожение советских памятников в Латвии

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советских памятников. Речь идет об уничтожении советского мемориального комплекса «Курган Дружбы» — трехстороннего комплекса партизанской славы, установленного на границе Латвии, Белоруссии и России, говорится в заявлении дипломата, пишет ТАСС.

Также это касается уничтожения двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и других мемориалов.

На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей, — констатировала Захарова.

Этими действиями, по мнению дипломата, националистическая правящая верхушка страны в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования».

Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся, — сказала представитель МИД.

Захарова отметила, что демонтаж советских памятников происходит вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии. Она напомнила, что 26 августа Комитет ООН по правам человека призвал Ригу воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей снесенных монументов. Но мнение международной организации было цинично проигнорировано властями прибалтийской страны.

Волну вандализма в Латвии не помог остановить и иск мэра Даугавпилса в Конституционный суд Латвии о признании незаконным демонтаж памятников.

Более того, с особой жестокостью были подавлены полицией многочисленные протесты жителей этого города против сноса монументов, — добавил официальный представитель российского МИД.

Ранее посольство России в Риге осудило снос памятников советским воинам в латвийском Даугавпилсе и на «Кургане дружбы». В заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства, подчеркивается, что Россия неоднократно выступала с жёсткими публичными оценками «постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах».