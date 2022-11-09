В Латвии снесли памятник советским солдатам В латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алеша»

Фото: Oļegs Anosovs/wikimedia.org

Памятник советским солдатам-освободителям Резекне

В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне известный как «Алеша», сообщает портал Baltnews. Отмечается, что это последний большой монумент Красной Армии в республике.

«Алешу» снесли в Резекне... Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии, — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Риге осудило снос памятников советским воинам в латвийском Даугавпилсе и на «Кургане дружбы». В заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства, подчеркивается, что Россия неоднократно выступала с жёсткими публичными оценками «постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах».

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советских памятников. Этими действиями, по мнению дипломата, националистическая правящая верхушка страны в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования».