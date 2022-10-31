Посольство РФ осудило снос мемориала советским солдатам в Латвии Посольство РФ в Латвии осудило снос памятника советским воинам в Даугавпилсе

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Посольство России в Риге осудило снос памятников советским воинам в латвийском Даугавпилсе и на «Кургане дружбы». В заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства, подчеркивается, что Россия неоднократно выступала с жёсткими публичными оценками «постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах». Кроме того, представители посольства указали, что нелепой выглядит и мотивация властей Риги, заявивших о том, что монумент «является символом российской агрессии на Украине».

С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане дружбы». Грубо проигнорировав предписания Комитета ООН по правам человека и фактически наплевав на мнение сотен тысяч жителей собственной страны, правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышский этнос от тотального истребления, ровнять с землей возведенные в их честь мемориальные сооружения, — говорится в сообщении.

Российское диппредставительство призвало международное сообщество и специализированные правозащитные организации дать оценку «варварским выходкам латвийской правящей верхушки».

Власти Латвии в ночь на понедельник, 31 октября, демонтировали памятник советским солдатам. Также сообщается, что местные жители до последнего момента протестовали против данного решения. По данным СМИ, было задержано 37 человек, возбуждено 37 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

Ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис сообщил, что на месте демонтированного советского памятника Освободителям Риги построят «Парк будущего», который будет приспособлен для занятий спортом. По его словам, также планируется открыть на этом месте скейт-парк. Работы по сносу памятника советским воинам-освободителям в Риге начались 23 августа, уже к вечеру были снесены три скульптуры советских солдат, а на следующий день был демонтирован памятник «Родина-мать». В связи с этим российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста.