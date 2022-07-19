Помощник Путина рассказал о переговорах по иранским беспилотникам Помощник Путина Ушаков: президент России не обсуждал с представителями Ирана вопрос поставок БПЛА

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси

На встрече президента России Владимира Путина с руководителями Ирана вопрос поставок иранских беспилотников Москве не обсуждался, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости. Во вторник Путин прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите с представителями Ирана и Турции.

Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи, — сказал Ушаков.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны. Их планируют задействовать в спецоперации на Украине. Осведомлённый источник российского МИД назвал эти заявления «вбросом и нелепым утверждением».

Одновременно с этим турецкая компания Baykar Makina, производитель беспилотников Bayraktar, сообщила, что они никогда не поставляла боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем. Эта турецкая компания является одним из основных поставщиков боевых беспилотников для украинской армии.