Глава компании Bayraktar заявил, что не будет поставлять БПЛА в Россию

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Беспилотник Bayraktar

Турецкая компания Baykar Makina никогда не поставляла боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем, сообщил телеканалу CNN генеральный директор компании Халук Байрактар. По его словам, отношения Анкары и Киева взаимовыгодны для обеих стран, так как в обмен на беспилотники Турция закупает в стране двигатели для своих аппаратов.

Мы [России] ничего не доставляли или не поставляли. Также [в будущем] мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину, — отметил гендиректор компании.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны, которые якобы планируют задействовать в спецоперации на Украине. К своему заявлению советник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА, и добавил, что российская правительственная делегация видела аналогичные модели во время визита в Иран. Осведомлённый источник российского МИД назвал эти заявления «вбросом и нелепым утверждением».