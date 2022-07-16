Белый дом сообщил о поездках российских чиновников в Иран для покупки БПЛА Советник Белого дома Салливан: российские чиновники ездили в Иран за боевыми дронами

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретная подземная база беспилотных летательных аппаратов Ирана

Российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны, заявил советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как передает Reuters, их планируют задействовать в спецоперации на Украине.

Мы оцениваем, что официальная российская делегация недавно осмотрела иранские боевые беспилотники... Насколько нам известно, российская делегация впервые посетила этот аэродром для осмотра беспилотников, — сказал Салливан.

К своему заявлению советник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА. По словам Салливан, российская правительственная делегация видела во время визита в Иран аналогичные модели.

Российский политолог Семен Багдасаров заявил, что оценить, насколько близка к реальности информация о возможности РФ купить БПЛА у Ирана, достаточно трудно. Тем не менее эксперт не увидел «ничего крамольного» в этом.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна выступает против дальнейшей эскалации конфликта на Украине и не планирует поставлять Москве военную технику, в том числе беспилотники. Он подчеркнул, что Иран не оказывает помощь ни одной из сторон.