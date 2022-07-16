Российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны, заявил советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как передает Reuters, их планируют задействовать в спецоперации на Украине.
Мы оцениваем, что официальная российская делегация недавно осмотрела иранские боевые беспилотники... Насколько нам известно, российская делегация впервые посетила этот аэродром для осмотра беспилотников, — сказал Салливан.
К своему заявлению советник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА. По словам Салливан, российская правительственная делегация видела во время визита в Иран аналогичные модели.
Российский политолог Семен Багдасаров заявил, что оценить, насколько близка к реальности информация о возможности РФ купить БПЛА у Ирана, достаточно трудно. Тем не менее эксперт не увидел «ничего крамольного» в этом.
Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна выступает против дальнейшей эскалации конфликта на Украине и не планирует поставлять Москве военную технику, в том числе беспилотники. Он подчеркнул, что Иран не оказывает помощь ни одной из сторон.