Госдеп США пригрозил Ирану санкциями, если тот передаст беспилотники России

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США введут санкции в отношении Ирана в том случае, если он передаст России беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. РФ ранее уже отрицала заявления Вашингтона о наличии договорённостей между Москвой и Тегераном о поставках беспилотников для использования на Украине.

Любая подобная передача повлечёт санкции, которые можем ввести мы, и возможно, санкции со стороны стран по всему миру. Мы продолжаем следить за ситуацией, — заявил Прайс.

Осведомлённый источник российского МИД ранее назвал вбросом и нелепым утверждением заявления администрации США о достигнутой якобы договорённости между РФ и Ираном по закупке партии БПЛА для нанесения удара по Украине.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны. Их планируют задействовать в спецоперации на Украине. К своему заявлению советник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА. По словам Салливан, российская правительственная делегация видела во время визита в Иран аналогичные модели.