Петр Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы пополнить войска России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что его коллеги готовы «встать в строй» на фоне объявленной в России частичной мобилизации, сообщает РИА Новости. Одновременно он уточнил, что парламентарии выполняют законодательную работу, которую без них сейчас «вряд ли кто-то сделает».

Если будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы — такие же граждане РФ, как и все остальные. Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы, — заявил Толстой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что у парламентариев нет так называемой брони, освобождающей их от участия в спецоперации. Володин призвал депутатов спросить себя, чем они могли бы помочь ВС России на Украине и предложил проработать вопрос отправки в зону СВО тех из них, кто имеет опыт военной службы.