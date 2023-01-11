Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров с Украиной

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Перспектив мирных переговоров с Киевом нет, пока там законом запрещено вести диалог с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Запад не позволяет Украине проявлять гибкость. Он подчеркнул, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и напомнил слова президента Владимира Путина, который многократно заявлял о готовности Москвы к диалогу, передает ТАСС.

В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какой-то диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-либо перспективы не приходится, — указал спикер Кремля.

Ранее результаты опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg показали, что большинство жителей стран Евросоюза высказались за переговоры между Украиной и Россией. По данным опроса, на Кипре, в Португалии и Греции инициативу поддержали 91%, 89% и 88% опрошенных соответственно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь назвал военную поддержку Киева кратчайшим путем к достижению перемирия между Россией и Украиной. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.