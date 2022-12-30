В НАТО назвали кратчайший путь к миру на Украине Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия между Россией и Украиной, заявив об этом в интервью агентству DPA. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не удастся достигнуть своих целей в конфликте.

Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру, — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО высказался об атаках Украины на российские военные объекты, отметив, что считает их абсолютно законными. По его словам, каждая страна имеет право защищать себя.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. По словам политика, она намерена совершить визит в Киев до конца февраля 2023 года, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, американский журналист Дональд Кирк предположил, что поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, чего он не может себе позволить. По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать президенту Владимиру Зеленскому «во что бы то ни стало». Однако говорить о победе ВСУ не представляется возможным.