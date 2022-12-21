Жители Евросоюза проголосовали за переговоры России и Украины

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Большинство жителей стран Евросоюза (ЕС) высказались за переговоры между Украиной и Россией, пишет ТАСС со ссылкой на опрос венгерского центра изучения мнения Szazadveg.

В целом 82 процентов респондентов согласились с тем, что надо заставить Россию и Украину пойти на мирные переговоры, чтобы положить конец войне, — говорится в исследовании.

В частности, 91 процент опрошенных поддержали эту идею на Кипре, 89 процентов — в Португалии и Греции, 88 — в Венгрии. Меньше всего сторонников форсированных переговоров оказалось в Польше и странах Прибалтики. Свое несогласие выразили от 30 до 40 процентов респондентов.

Ранее аналитик Александр Асафов заявил, что Евросоюз пытается создать видимость единства по вопросам антироссийских санкций, но на самом деле его нет. Он добавил, что все европейские страны пытаются найти обходные пути для продолжения сотрудничества с Москвой, но продолжают вводить санкции под давлением США. При этом разногласия во время обсуждений приводят к блокировке принятия единых соглашений, отметил эксперт.

Накануне стало известно, что Венгрия не поддержала введение в Евросоюзе потолка цен на газ, Австрия и Нидерланды воздержались, остальные страны проголосовали за. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва подчеркнула, что дискуссия о новом механизме формирования цен на энергоресурс длилась весь день.