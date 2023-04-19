Песков заявил о возможных провокациях после встречи Лукашенко с Пушилиным

Фото: president.gov.by

Денис Пушилин, Александр Лукашенко

Россия обратила внимание на то, что Украина отозвала посла из Белоруссии после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что в связи с этим нельзя исключать провокаций, передает РИА Новости.

Внимание обратили. Провокаций исключать нельзя, — сказал представитель Кремля.

Ранее киевское руководство решило отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций. Такое решение было принято после встречи Александра Лукашенко с Денисом Пушилиным. В МИД Украины осудили упомянутую встречу и назвали ее «очередным и вопиющим недружественным актом» Минска.

5 апреля Лукашенко прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Путин отметил успешное сотрудничество двух стран по всем направлениям и обратил внимание на успехи в экономике. По словам главы государства, объем товарооборота между РФ и Белоруссией за год увеличился на 12%, до $45–50 млрд. Лукашенко в свою очередь указал, что 28 программ по экономической интеграции выполнены почти на 80%.