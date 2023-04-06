В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко Песков: общение Путина и Лукашенко затянулось далеко за полночь

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 5 апреля было весьма продолжительным и содержательным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что беседа двух лидеров затянулась далеко за полночь, передает «Интерфакс».

Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, оно затянулось далеко за полночь, — сказал Песков.

Он напомнил, что после 13:00 состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в Большом Кремлевском дворце. После этого в графике президентов значится рабочий обед.

Лукашенко прибыл в Москву 5 апреля и встретился с Путиным в Кремле. Президент России отметил успешное сотрудничество двух стран по всем направлениям и обратил внимание на успехи в экономике. По словам главы государства, объем товарооборота между РФ и Белоруссией за год увеличился на 12%, до $45–50 млрд. Лукашенко, в свою очередь, указал, что 28 программ по экономической интеграции выполнены почти на 80%.

На встрече с Путиным Лукашенко также отругал сотрудников администрации президента РФ из-за насыщенного графика коллеги. Путин в ответ пошутил, что ему надо отрабатывать зарплату.