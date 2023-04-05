«Уставший президент!»: Лукашенко «отчитал» помощников Путина Лукашенко «отчитал» сотрудников АП за насыщенный рабочий график Путина

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле «отругал» сотрудников администрации президента РФ из-за его слишком насыщенного рабочего графика. Российский лидер в ответ заявил, что все нормально, пошутив, что ему надо отрабатывать зарплату.

Уставший президент! Куда вы смотрите?! — сказал Лукашенко.

Российский лидер начал открытую часть беседы, поздравив белорусского коллегу с Днем единения народов России и Белоруссии, который отмечался 2 апреля. Путин отметил, что очень многое уже было сделано в результате совместной работы. Он добавил, что стороны обсудят все вопросы 6 апреля в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Президент Белоруссии, в свою очередь, рассказал, что 28 программ по углублению экономической интеграции реализованы почти на 80%.

Перед встречей с Лукашенко 5 апреля Путин принял участие в церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. После этого глава государства провел заседание Совета безопасности с участием руководителей новых российских регионов, в ходе которого он обвинил Киев в совершении тяжких преступлений против мирных жителей. Глава государства также заявил о причастности к подготовке терактов и диверсий на территории России спецслужб третьих стран.