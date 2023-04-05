Путин выступит с объемной речью о внешней политике России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступит в Кремле с объемной речью о внешней политике страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер произнесет эту речь на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает ТАСС.

Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что мероприятие состоится в среду, 5 апреля. Начало запланировано на 15:00. В этот же день Путин проведет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ДНР И ЛНР.

Ранее была обнародована новая концепция внешней политики России. Владимир Путин, утвердивший документ, заявил, что он послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных дeлах.

В концепции курс американских властей назван главным источником антироссийской политики, а также рисков для развития человечества и мира. Этот пункт является одним из основных в документе. При этом отмечается, что РФ не считает себя врагом Запада и не изолируется от него.