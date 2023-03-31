Опубликованы положения новой Концепции внешней политики России

На официальном сайте Кремля опубликована новая Концепция внешней политики России. В документе курс американской власти назван главным источником антироссийской политики и рисков для развития человечества и мира. Этот пункт выведен в качестве одного из основных положений новой Концепции. При этом уточняется, что РФ не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, но рассчитывает, что западные государства осознают бесперспективность конфликта с Москвой и примут многополярность.

Также в документе говорится, что Россия намерена использовать армейские силы для того, чтобы предотвращать и отражать нападения на себя и на своих союзников. Приоритетными отношениями названы отношения с Индией и КНР. Кроме того, в Концепции отмечается, что Москва будет помогать Африке стать влиятельным центром мирового развития. Еще одним планом страны является наращивание взаимодействия с Латинской Америкой.

В тексте Концепции подчеркивается, что Евразия должна превратиться в пространство мира, стабильности, доверия и процветания. Этот проект для России в XXI веке признан приоритетным. В качестве важнейших аспектов гуманитарной политики названы: противодействие русофобии, защита русского языка, культуры, спорта, а также борьба за историческую правду.

Помимо прочего, в документе указано, что РФ собирается уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах. Это необходимо для содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира.

В январе 2022 года проект новой редакции Концепции внешнeй политики России был внесен в повестку дня оперативного совещания президента с постоянными членами Совбеза, однако по итогам обсуждeния был отправлен на доработку.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что документ послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах.