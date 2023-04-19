Украина отзовет посла в Белоруссии после действий Лукашенко МИД Украины сообщил об отзыве посла в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Киев решил отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций. Это решение было принято после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщается на сайте МИД Украины. Там осудили упомянутую встречу и назвали ее «очередным и вопиющим недружественным актом» Минска.

В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций, — говорится в заявлении.

Встреча Лукашенко и Пушилина прошла в Минске 18 апреля. Президент Белоруссии предложил исполняющему обязанности руководителя ДНР помощь в восстановлении региона.

Ранее Лукашенко сказал, что Белоруссии нужны гарантии безопасности от России на cлучай внешней агрессии. Он также отметил, что поcле зaключения в 1994 году Будапештского меморандума Запад клялся «предоcтавить полную безопасность Казахстану, Укрaине и Белоруссии», однако зaтем «растоптал эти договоренности».