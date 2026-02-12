Песков заявил о расколе Европы из-за России Песков заявил о формировании в Европе двух лагерей по вопросу диалога с Россией

В Европе сформировались два противоположных лагеря по вопросу отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Одни выступают за диалог с Москвой, другие придерживаются, по его оценке, недальновидного подхода, передает РИА Новости.

В Европе образовалось два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить о том, что несмотря ни на что, с русскими надо начинать разговаривать, и это созвучно нашему подходу, — высказался он.

Ранее представитель Кремля заявил, что политические процессы в европейских государствах привели к формированию власти, доступной лишь для малообразованных и безответственных популистов. По его мнению, это следствие двойных стандартов Европы в вопросах демократии, глобализации и межнационального сосуществования.

Кроме того, Песков отметил, что европейские государства, разорвав мнимую зависимость от России, попали в реальную зависимость от Соединенных Штатов. По его словам, Россия и Европа ранее находились в состоянии взаимной зависимости друг от друга.