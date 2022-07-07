Песков: в Кремле не знают о черных списках артистов Песков: в Кремле не знают о черных списках артистов, чьи концерты отменяют в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о черных списках артистов, чьи концерты отменяют в стране, сообщает РИА Новости. По его словам, у сотрудников правоохранительных органов есть списки, в которые включены нарушители законов РФ.

Нет, мне неизвестно ничего об этом. Черные списки есть у правоохранителей. Это списки тех, кто нарушает законы страны, — заявил Песков.

Ранее Министерство культуры Украины предложило ввести санкции против 47 российских артистов, включая певца Николая Баскова и рэп-исполнителя Тимати. В черный список также попали Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие артисты. Все они обвиняются в поддержке российской спецоперации.

При этом на Украине создадут «белый список» российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявил заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко. По его словам, в перечень войдут те музыканты, кто поддержал Украину и выступил против спецоперации.