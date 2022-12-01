Песков: в графике Путина нет телефонного разговора с Макроном

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В графике президента России Владимира Путина нет планов по проведению телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Об отсутствии у Путина планов говорить с Макроном Песков также сообщал неделю назад.

Пока нет, — сказал представитель Кремля.

1 декабря Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным «в ближайшие дни», после переговоров с президентом США Джо Байденом, которые запланированы в четверг.

23 ноября появилась информация, что Макрон рассчитывал на «прямые контакты» с российским лидером в ближайшие дни. Глава Франции отметил, что планирует обсудить с Путиным вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС.

Песков до этого не раз отмечал, что президент России не планирует проводить телефонные переговоры с французским коллегой.

Макрон же считает, что необходимо продолжать диалог с Путиным. По его словам, нужно как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров и разрешили сложившуюся геополитическую ситуацию.