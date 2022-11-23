Макрон сообщил о «прямых контактах» с Путиным в ближайшие дни

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал «прямые контакты» с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, передает Agence France-Presse (AFP). Макрон отметил, что планирует обсудить с Путиным вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС.

Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни, — сказал он.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами. По его данным, российские военные ответным огнем подавили огневые средства ВСУ. Он отметил, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России не планирует в ближайшее время проводить телефонные переговоры с французским коллегой. По его словам, такого разговора в графике российского лидера нет.

До этого Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным. По его словам, нужно как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.