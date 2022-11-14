Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. В эфире радиостанции France Inter он призвал как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

Отвечая на вопрос, нужно ли продолжать диалог с президентами Ирана и России, Макрон ответил: «Да, нужно продолжать разговаривать».

Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров, — заявил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что любые переговоры с Россией могут быть только после вывода ее войск с территории страны. По его словам, Киев никогда не отказывался от переговоров.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности переговоров Москвы с Киевом о спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой для общения, однако его пока нет из-за шагов украинских коллег.

Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины по урегулированию конфликта и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. В Ватикане выступили с этой инициативой после встречи главы Католической церкви папы римского Франциска с президентом Макроном.