Песков разъяснил, планирует ли Путин телефонный разговор с Макроном Песков: у Путина пока нет в графике телефонного разговора с Макроном

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время проводить телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, такого разговора в графике российского лидера нет.

Нет, пока в графике нет, — заявил Песков.

Ранее Макрон сообщил о необходимости продолжать диалог с Путиным. По его словам, нужно как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

Макрон также обратился к Китаю, Индии и другим азиатским странам с призывом убедить Россию «уважать мировой правопорядок» и вернуться за стол переговоров для разрешения кризиса на Украине. Французский президент заявил, что сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы отвечать на реальные вызовы времени.