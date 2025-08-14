Песков сообщил, когда Украине дадут слово в вопросе урегулирования Песков: украинский конфликт будет обсуждаться с Киевом после встречи на Аляске

Вопрос урегулирования ситуации на Украине в ходе саммита на Аляске обсудят Москва и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, мнение Киева по данному поводу, возможно, обсудят на следующих этапах переговоров.

В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и Соединенными Штатами Америки, — прокомментировал представитель Кремля предстоящие переговоры на Аляске.

Ранее Песков призвал не забегать вперед в предсказаниях итогов встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, это было бы ошибкой.

Также пресс-секретарь Путина сообщил, что подготовка к переговорам лидеров двух стран прошла в кратчайшие сроки. Однако при организации скорой встречи были соблюдены все параметры, подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

По итогам встречи на Аляске стороны не будут подписывать какие-либо документы. Результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном будут озвучены на пресс-конференции, добавил представитель Кремля.