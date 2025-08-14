Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:34

Песков сообщил, когда Украине дадут слово в вопросе урегулирования

Песков: украинский конфликт будет обсуждаться с Киевом после встречи на Аляске

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вопрос урегулирования ситуации на Украине в ходе саммита на Аляске обсудят Москва и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, мнение Киева по данному поводу, возможно, обсудят на следующих этапах переговоров.

В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и Соединенными Штатами Америки, — прокомментировал представитель Кремля предстоящие переговоры на Аляске.

Ранее Песков призвал не забегать вперед в предсказаниях итогов встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, это было бы ошибкой.

Также пресс-секретарь Путина сообщил, что подготовка к переговорам лидеров двух стран прошла в кратчайшие сроки. Однако при организации скорой встречи были соблюдены все параметры, подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

По итогам встречи на Аляске стороны не будут подписывать какие-либо документы. Результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном будут озвучены на пресс-конференции, добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков
переговоры
Аляска
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.