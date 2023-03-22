Песков рассказал, как Путин почтит память Чурова Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ЦИК РФ Чурова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит родным и близким умершего экс-главы ЦИК РФ Владимира Чурова телеграмму с соболезнованиями, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Чуров умер на 71-м году жизни в больнице после операции, передает ТАСС.

Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким, — сказал Песков.

Чуров скончался 22 марта. За неделю до этого он перенес обширный инфаркт. Ему было проведено шунтирование, после чего он находился в реанимации. По словам депутата Госдумы Леонида Ивлева, Чуров шел на поправку, вставал, ходил по палате, делился планами на будущее.

Парламентарий предположил, что для прощания с умершим экс-главой Центризбиркома проведут как гражданскую панихиду, так и православную церемонию. Он пояснил, что конкретной информации по этому поводу пока нет.

Владимир Чуров возглавлял Центризбирком России в 2007–2016 годах. После этого он работал в МИД в качестве посла по особым поручениям.