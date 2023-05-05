Песков рассказал, что Путин обсудил с Совбезом Песков рассказал, что Путин обсудил с Совбезом подготовку празднования Дня Победы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку празднования Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, на встрече присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, вероятно, будет обсуждаться атака беспилотников на Кремль, где уже снова работает президент России.

До этого в Кремле сообщали, что в праздничных мероприятиях 9 Мая в Москве примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров, а также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Другим иностранным лидерам не направляли приглашений в столицу на празднование Дня Победы, поскольку в 2023 году отмечается не круглая дата, объяснил пресс-секретарь главы российского государства.