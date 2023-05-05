Путин пригласил Рахмона на День Победы в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмомали Рахмон

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву для участия в мероприятиях в рамках празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщили на сайте таджикистанского лидера. Путин пригласил Рахмона на 9 Мая в Москву в телефонном разговоре, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения, график мероприятий на этот год, а также обстановку на границе с Афганистаном.

Уважаемый Владимир Путин пригласил лидера нации посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, — говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе. Решение о поездке на 9 Мая в Москву пока не принято, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Главы государств подчеркнули положительную тенденцию развития стратегического партнерства между Москвой и Душанбе по всем направлениям сотрудничества, добавили в пресс-службе Рахмона.

Ранее в Кремле сообщали, что в праздничных мероприятиях 9 мая в российской столице примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Другим иностранным лидерам не направляли приглашений в Москву на празднование Дня Победы, поскольку в этом году отмечается не круглая дата, как объяснил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.