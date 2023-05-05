Песков назвал вероятную тему обсуждения на совещании Совбеза Песков: в середине дня Совбез может обсудить атаку беспилотников на Кремль

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Дмитрий Песков

В середине дня пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вполне вероятно, будет обсуждаться атака беспилотников на Кремль, где уже снова работает президент России Владимир Путин.

То, что [атака] будет так или иначе обсуждаться, можно с большой долей уверенности это предположить, — сказал Песков.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Песков уточнил, что президент не пострадал, так как работал в тот день в Ново-Огарево.

4 мая Путин провел первую рабочую встречу в Кремле после подрыва беспилотника над башней Сенатского дворца. Глава государства обсудил вопросы инфляции с министром экономического развития Максимом Решетниковым.