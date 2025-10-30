Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений Песков: Россия и США не вступили в новую гонку вооружений

Москва и Вашингтон не вступили в новую гонку вооружений, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне объявления президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» и высказывания американского лидера Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты опережают всех на 25 лет в сфере АПЛ, передает ТАСС.

Все-таки нет, — отметил Песков.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

Также сообщалось, что американское правительство может осуществить точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море с целью демонстрации силы Пекину. Уточнялось, что командование ВС США на этой неделе тихо отдало соответствующий приказ в ответ на «китайскую агрессию».