В Кремле отреагировали на закрытие КПП на польско-белорусской границе Песков допустил возникновение сложностей из-за закрытия КПП на польско-белорусской границе

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Белорусско-польская граница

Необходимо анализировать, как отразится закрытие перехода на польско-белорусской границе на России, перед тем как просчитать следующие шаги, однако сложности возникнуть могут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что для этого имеет смысл обратиться в Минтранс для получения информация об объеме перевозимых грузов через границу, передает РИА Новости.

Это надо анализировать. Я думаю, что есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации, какой объем грузов через эти переходы шел до сих пор. Но, безусловно, какие-то сложности могут возникнуть. Это нужно проанализировать, перед тем как просчитать дальнейшие шаги, — сказал представитель Кремля.

10 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о приостановке движения на польско-белорусском КПП «Бобровники» с белорусской стороны. Такое распоряжение последовало из-за «соображений государственной безопасности».

В польском погранведомстве проинформировали белорусских пограничников, что с 10 февраля на КПП будет приостановлено оформление машин и лиц, чей маршрут пролегает через границу.

Пограничная служба Польши ранее сообщила об увеличении протяженности электронного забора на границе с Белоруссией на 16 км. Таким образом, общая длина барьера составила 37 км. В соцсетях Погранслужбы уточнили, что данный забор оснащен камерами ночного видения, тепловизорами, а также специальными кабелями обнаружения.